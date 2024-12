Inter obserwuje dwie gwiazdki. Wśród nich następca Calhanoglu

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Samuele Ricci i Santiago Castro na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan, choć dysponuje bardzo mocną i szeroką kadrą, nie przestaje szukać zawodników, którzy mogą wzmocnić zespół. Niedawno na listę życzeń Nerazzurrich dopisano dwa nowe nazwiska. Skauci aktualnego mistrza Włoch byli obecni na Stadio Olimpico di Torino, aby z wysokości trybun śledzić mecz Torino – Bologna. Ich wizyta w Turynie miała na celu obserwację dwóch młodych gwiazd.

Z informacji portalu fcinternews.it wynika, że pod obserwacją znaleźli się Santiago Castro oraz Samuele Ricci. Pierwszy z nich to 20-letni napastnik Rossoblu, który w tym sezonie ma już 5 bramek i 6 asyst we wszystkich rozgrywkach. Argentyńczyk ma być idealnym kandydatem do wzmocnienia zespołu w perspektywie przyszłości.

Z kolei Samuele Ricci to zdecydowanie bardziej rozpoznawalne nazwisko w świecie futbolu. Środkowy pomocnik w ostatnich miesiącach jest łączony przede wszystkim z Manchestrem City. Natomiast w Mediolanie uważają, że 23-latek może być jakościowym wzmocnieniem w środku pola. Istnieje jednak pewien warunek, bowiem transfer Ricciego będzie możliwy tylko w przypadku jeśli z klubem pożegna się Hakan Calhanoglu. Reprezentant Włoch miałby być następcą doświadczonego pomocnika.

Przed podopiecznymi Simone Inzaghiego jeszcze tylko jedno spotkanie w tym roku kalendarzowym. Inter w sobotę (28 grudnia) zmierzy się z Cagliari w 18. kolejce Serie A. Na chwilę obecną Nerazzurri zajmują 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów.