Mistrzostwa Świata 2030: Legendarny stadion miejscem finału

Santiago Bernabeu gospodarzem finału Mistrzostw Świata 2030

Mistrzostwa Świata 2030 będą wyjątkowe pod wieloma względami. Po pierwsze odbędą się na dwóch kontynentach, ponieważ gospodarzem turnieju będzie Hiszpania, Portugalia i Maroko. Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że będzie to 100. rocznica powstania rozgrywek. Pierwszy mundial miał miejsce w 1930 roku w Urugwaju. Z tego powodu FIFA zdecydowała, że pierwsze trzy mecze odbędą się na stadionach w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju.

Gospodarze zgłosili 20 stadionów w trzech krajach oraz trzy dodatkowe obiekty w Ameryce Południowej. Światowa federacja piłkarska podjęła już decyzję, gdzie odbędzie się wielki finał. Jak donosi Marca mecz o trofeum zostanie rozegrany na Santiago Bernabeu.

Źródło przekonuje, że Gianni Infantino poinformował już Real Madryt o rozegraniu finału na ich stadionie. Co więcej, prezydent FIFA nie ukrywa, że obiekt Królewskich od początku był faworytem do roli gospodarza najważniejszego meczu. Jeśli doniesienia z hiszpańskiej prasy okażą się prawdą, to Santiago Bernabeu będzie trzecim stadionem po słynnej Maracanie czy Estadio Azteca, który dwukrotnie będzie gościł finał Mistrzostw Świata. Wcześniej finałowe starcie w Madrycie miało miejsce w 1982 roku.