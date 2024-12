Man United zaplanował wielki transfer. Amorim otrzyma latem gwiazdę

Manchester United określił główny cel transferowy na przyszłe lato. Jak informuje portal caughtoffside.com Czerwone Diabły są faworytem do pozyskania Viktora Gyokeresa.

Arsenal odpadł z wyścigu, Man United faworytem do pozyskania Gyokeresa

Manchester United pilnie potrzebuje kolejnych transferów. Ruben Amorim odkąd przejął posadę menadżera Czerwonych Diabłów, nie jest w stanie wydostać zespołu ze środka stawki w tabeli Premier League. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że latem przyszłego roku na Old Trafford ponownie zobaczymy duży ruch na rynku transferowym. Jednym z nowych zawodników może zostać bramkostrzelny napastnik.

Nie jest tajemnicą, że Manchester United interesuje się snajperem Sportingu CP – Viktorem Gyokeresem. Szwed to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników w kontekście letniego okna transferowego. Co więcej, ostatnio inny zainteresowany, czyli Arsenal zdecydował się zmienić obiekt pożądań i umieścił wyżej na liście życzeń napastnika La Dei, Mateo Retegui’ego.

W ten sposób jak twierdzi portal caughtoffside.com Czerwone Diabły stały się faworytem do pozyskania reprezentanta Szwecji. Ruben Amorim świetnie zna umiejętności piłkarza, co może pomóc mu w aklimatyzacji w nowym miejscu. Jednocześnie źródło zaznacza, że transfer w styczniu jest niemożliwy do zrealizowania, lecz latem Gyokeres prawie na pewno opuści Sporting.

Kwota transferu może wynieść 75 milionów euro, co nie ma stanowić problemu dla Manchesteru United. Sporting zdecydował się obniżyć żądania płacowe ze względu na chęć Viktora Gyokeresa do opuszczenia klubu. Wcześniej Portugalczycy oczekiwali kwoty zbliżonej do 100 milionów euro.

Gyokeres ma na swoim koncie już 27 bramek i 5 asyst w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach.