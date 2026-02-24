Inter Mediolan rozgląda się za nowym defensorem. Jak się okazuje, trop prowadzi do ich ligowego rywala. Skauci Nerazzurrich będą obserwowali w najbliższych meczach Oumara Soleta z Udinese Calcio - donosi Nicolo Schira.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Oumar Solet będzie obserwowany przez Inter Mediolan

Inter Mediolan pewnym krokiem zmierza po tytuł mistrza Serie A. Władze ze Stadio Giuseppe Meazza natomiast już myślą o zbliżającym się letnim okienku transferowym. Nerazzurri przede wszystkim będą chcieli wzmocnić środek defensywy. Nie jest to przypadkowe, ponieważ Francesco Acerbi oraz Stefan de Vrij mają swoje lata na karku. Wicemistrzowie Italii potrzebują zatem odświeżenia tej pozycji.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Inter Mediolan znalazł kandydata do transferu w samej Serie A. Otóż w kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Oumar Solet, który na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio. Skauci lidera Serie A zostali wysłani, aby z wysokości trybun oglądać Francuza w najbliższych meczach.

Oumar Solet to bez wątpienia jeden z najlepszych defensorów w całej Serie A. Francuski obrońca jest liderem na pokładzie Kosty Runjaicia. Udinese Calcio będzie miało trudności z zatrzymaniem swojej gwiazdy, ale będą mogli liczyć na spory zarobek z tego transferu. Czas pokaże, czy 26-latek zostanie finalnie zawodnikiem Interu Mediolan.

W obecnym sezonie Oumar Solet rozegrał 29 spotkań w koszulce Udinese Calcio. Francuz zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.