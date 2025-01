Inter straci kluczowego gracza? Prezydent zabrał głos

fot. Dpa picture alliance / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi i Beppe Marotta

Niepewna przyszłość Davide Frattesiego

Inter Mediolan w tej kampanii walczy o mistrzostwo Włoch. Sytuację może jednak skomplikować to, że jeden z kluczowych graczy może zmienić pracodawcę. W mediach ostatnio nie brakowało wieści na temat przyszłości Davide Frattesiego. Głos zabrał jeden z przedstawicieli władz klubu.

– Czy Frattesi prosił o transfer? Absolutnie nie. Jest bardzo dobrą osobą i nie prosił o zmianę klubu. Na rynku prośby mogą pojawić się z dnia na dzień: jeśli gracz wyrazi chęć zmiany swojego otoczenia, to przemyślimy sprawę. Jak dotąd nie ma jednak przesłanek, aby tak miało się stać – przekazał Beppe Marotta w rozmowie ze Sky Sport Italia.

– Nasze działania w oknie transferowym? Rewolucji nie będzie. Może jakieś drobne zmiany. Konieczne jest monitorowanie i wykorzystywanie szans, ale ta działalność to normalny biznes – zaznaczył prezydent klubu z Mediolanu.

Frattesi to wychowanek Lazio, który trafił do Interu w lipcu 2023 roku na wypożyczenie. Rok później sternicy Nerazzurrich sfinalizowali natomiast transfer definitywny z udziałem gracza, wykładając na transakcję ponad 31 milionów euro. Ostatnio zainteresowanie piłkarzem mieli wykazywać przedstawiciele AS Romy i Tottenhamu Hotspur.

W tym sezonie 25-krotny reprezentant Włoch wystąpił w 23 meczach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył też jedną asystę. Na boisku piłkarz spędził 969 minut.

