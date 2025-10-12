Zieliński nie gra w Interze. Czachowski mówił wprost o możliwym transferze!

Piotr Zieliński to bez wątpienia ważna postać w reprezentacji Polski. Brak gry w klubie może jednak skomplikować sytuację piłkarza. Konkretną opinią podzielił się Piotr Czachowski.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Czachowski jednoznacznie o Piotrze Zielińskim

Piotr Zieliński ma za sobą bardzo udany występ z Nową Zelandią. Jednocześnie zawodnik udowodnił, że mimo braku gry w Interze Mediolan wciąż może prezentować wybitne umiejętności. Ostatnio na temat polskiego pomocnika ciekawą opinię wyraził były piłkarz.

– Reprezentację Polski czekają ważne mecze w niedzielę oraz w listopadzie. Mam nadzieję, że cały czas będziemy opierali się na sile oraz doświadczeniu Piotra Zielińskiego. Czas ucieka, Piotrek jest coraz starszy i być może zmiana klubu będzie dobrym rozwiązaniem – mówił Piotr Czachowski w rozmowie z Radosławem Laudańskim z TVPSport.pl.

– Mówiło się o tym również podczas letniego okna transferowego. Pojawiły się przesłanki sugerujące, że mógłby odejść do Leeds i nie skorzystał z tego. Najlepiej czuje się on we Włoszech, czyli kraju dla niego stworzonym. Na pewno mocno cierpi z tego powodu, że nie gra – dodał były reprezentant Polski.

Zieliński to zawodnik, który dołączył do ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza latem 2024 roku. Inter pozyskał zawodnika z SSC Napoli na zasadzie wolnego transferu.

Zieliński w tej kampanii wystąpił w zaledwie pięciu meczach Nerazzurrich, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich jedną asystę. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Mediolanu obowiązuje natomiast do końca czerwca 2028 roku.

Czytaj więcej: Zieliński liderem, Szymański i Piątek zgaszeni. Bez błysku, ale z wygraną [OCENY]