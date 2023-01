PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Według najnowszych doniesień włoskich mediów Inter Mediolan zmienia plany wobec Milana Skriniara. Nerazzurrim nie podobają się ostatnie działania słowackiego obrońcy, dlatego postanowili sprzedać go już zimą.

Inter zdaje sobie sprawę, że nie zatrzyma Skriniara

Dlatego nerazzurri chcą sprzedać obrońcę w styczniu

Jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku

Skriniar coraz bliższy przenosin do PSG

Saga z udziałem Milana Skriniara trwa od lata ubiegłego roku. Wtedy obrońca Interu Mediolan był bliski transferu do Paris-Saint Germain, ale zaporowa cena ustalona przez Włochów skutecznie odstraszyła zespół ze stolicy Francji. Przez kilka miesięcy drużyna z San Siro była przekonana, że namówi Słowaka do przedłużenia wygasającego w czerwcu kontraktu. Okazuje się jednak, że gracz ma inne plany.

Brak chęci Skriniara do kontynuowania kariery w Interze Mediolan doprowadził do tego, że władze klubu postanowiły zmienić taktykę wobec reprezentanta Słowacji. W obliczu wygasającego kontraktu nerazzurri będą teraz dążyć do rychłej sprzedaży defensora, aby nie odszedł latem za darmo.

Ponadto agent 27-letniego słowackiego środkowego obrońcy, Roberto Sistici, omówił niedawno sytuację kontraktową swojego klienta z mediami podkreślając, w jaki sposób klub wprowadził zawodnika na rynek transferowy latem i potwierdzając trwające rozmowy z zainteresowanymi zespołami, w tym PSG.

Na nieszczęście dla Skriniara, czas na ten wywiad okazał się katastrofalny, ponieważ ukazał się w tym samym czasie, gdy gracz został wyrzucony z boiska podczas zaskakującej porażki Interu z Empoli w poniedziałek, co postawiło go w centrum uwagi, ale z tych negatywnych powodów. Jak donosi La Gazzetta dello Sport, Inter nie był zachwycony zarówno komentarzami Sisticiego, jak i niedawnym zachowaniem Skriniara, więc postanowiono spróbować sprzedać go do PSG jeszcze w styczniu.

Nerazzurri są skłonni zaakceptować ofertę wartą około 20 milionów euro za słowackiego obrońcę, znacznie poniżej kwoty 50 milionów euro, o której mówiono latem. Problem polega jednak na tym, że giganci Ligue 1 teraz niekoniecznie chcą wydawać na Skriniara jakiekolwiek pieniądze wiedząc, że za kilka miesięcy może przyjść do klubu za darmo.

