Messi zagra z Ronaldo? “Jest tu mile widziany”

Według byłego napastnika Manchesteru United i obecnego snajpera Al Hilal, Odiona Ighalo, Lionel Messi jest mile widziany Arabii Saudyjskiej. Argentyńczyk od jakiegoś czasu jest wiązany z przeprowadzką do ligi, w której gra już Crisitano Ronaldo.

Ighalo zaprasza Messiego do Arabii Saudyjskiej

Czy Lionel Messi dołączy do Cristiano Ronaldo? Sekretarz generalny saudyjskiej federacji piłkarskiej ujawnił, że jego marzeniem jest sprowadzić Argentyńczyka do Saudi Pro League i w ten sposób umożliwić ponowne spotkanie dwóch gwiazd futbolu w jednych rozgrywkach ligowych. Kampania mająca na celu przekonać mistrza świata do przeprowadzki nad Zatokę Perską została oficjalnie rozpoczęta. Biorą w niej udział także piłkarze, którzy obecnie grają dla Saudów.

– Oczywiście, Messi jest tu mile widziany. Mam nadzieję, że wkrótce stanie się to rzeczywistością – powiedział Odion Ighalo nigeryjskim mediom. – To marzenie każdego gracza na świecie, aby zagrać z Messim. Jest jednym z najlepszych na świecie. To wyjątkowy zawodnik o wyjątkowych cechach. Jego obecność sprawi, że stanę się lepszym piłkarzem i zdobędę o wiele więcej bramek dla Al Hilal, pomoże nam zdobywać trofea i rozwijać futbol w tym kraju. To będzie fantastyczne uczucie i naprawdę nie mogę się doczekać gry u jego boku – dodał były napastnik Watfordu i Manchesteru United.