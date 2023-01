PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Włoskie media informują, że w środę Spezia Calcio ogłosi następcę Jakuba Kiwiora. Według La Gazzetty dello Sport do drużyny z Ligurii trafi kolejny Polak, Przemysław Wiśniewski, który ma za sobą już testy medyczne.

Wiśniewski wkrótce zostanie zawodnikiem Sezii

Polski obrońca spędził w Venezii jedynie sześć miesięcy

Ma na swoim koncie 19 występów w Serie B

Wiśniewski zostanie zawodnikiem Spezii

Spezia Calcio zaledwie kilka dni pozostawała bez następny Jakuba Kiwiora, która za około 25 milionów euro przeniósł się do Arsenalu. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami mediów do drużyny z Ligurii zawita inny Polak.

Przemysław Wiśniewski, bo o nim mowa, ma w środę zostać oficjalnie zaprezentowany jako nowy gracz Spezii. Rozmowy na temat transferu byłego obrońcy Górnika Zabrze potoczyły się bardzo szybko. Gracz przeszedł już testy medyczne i należy zaczekać jedynie na potwierdzenie tej operacji.

24-latek jest wychowankiem Górnika Zabrze. Latem ubiegłego roku po wygaśnięciu kontraktu ze śląskim klubem, Wiśniewski zdecydował się na transfer do Venezii, grającej na zapleczu Serie A. Obrońca podpisał kontrakt do czerwca 2025 roku, ale wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z dotychczasowym klubem szybko dobiegnie końca.

Wiśniewski niemal od razu przebił się do pierwszego składu Venezii, w barwach której jak dotąd rozegrał dwadzieścia spotkań, w tym jedno w Pucharze Włoch. Dobre występy Polaka szybko zostały zauważone w Italii, a transfer Kiwiora do Arsenalu stworzył szansę dla Wiśniewskiego, który wkrótce będzie mógł pokazać się na poziomie Serie A.

Transfer polskiego obrońcy ma kosztować Spezię około 4-5 mln euro. Nie tak dawno dołączył do tego klubu Szymon Żurkowski, a w szeregach tej ekipy grają także Bartłomiej Drągowski oraz Arkadiusz Reca.

