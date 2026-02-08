Inter Mediolan w niedalekim czasie może stracić defensora. Carlos Augusto jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Brazylijczyk trafił bowiem na radary Aston Villi oraz Newcastle United - donosi "L'Interista".

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Aston Villa i Newcastle United obserwują Carlosa Augusto

Inter Mediolan pewnym krokiem zmierza po kolejny tytuł mistrza kraju. Nerazzurri w zasadzie od początku sezonu imponują wysoką, a do tego równą formą. Podopieczni Cristiana Chivu jednak wciąż muszą oglądać się za siebie, ponieważ czują oddech na plecach swojego lokalnego rywala – AC Milanu. Dziś jednak to czarno-niebiescy są głównym faworytem do zdobycia Scudetto.

Nie jest wielką tajemnicą, że Inter Mediolan w zbliżającym się letnim okienku transferowym planuje dokonać zmian w defensywie. Jak się okazuje, Carlos Augusto jest jednym z zawodników, który może opuścić Stadio Giuseppe Meazza. Serwis „L’Interista” poinformował, że Brazylijczyk może wylądować na boiskach Premier League. Zawodnik znalazł się bowiem pod obserwacją Aston Villi i Newcastle United.

Kontrakt Carlosa Augusto z Interem Mediolan obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Nerazzurri jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości defensora. Władze klubu wciąż zastanawiają się nad osobą Brazylijczyka. Jeśli klub dojdzie do wniosku, że chce kontynuować współpracę z 27-latkiem, to może dojść do rozmów kontraktowych. I tym samym Anglicy obejdą się smakiem.

Carlos Augusto w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Brazylijczyk ma na koncie dwa trafienia, a także tyle samo asyst.