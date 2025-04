Inaki Pena wygląda na to, że latem zmieni barwy klubowe. Chętnych na bramkarza nie brakuje. W każdym razie portal TodoFichajes.com wskazał ekipę najbardziej zdeterminowaną.

Inaki Pena może zamienić FC Barcelonę na Sevillę

Inaki Pena ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie w związku z tym, że Hiszpan przegrywa rywalizację z Wojciechem Szczęsnym o miejsce w składzie, a ponadto niebawem do gry ma wrócić Marc-Andre ter Stegen, to przyszłość zawodnika rysuje się w ciemnych barwach. TodoFichajes.com przekazał ciekawe wieści w sprawie gracza.

Źródło twierdzi, że Inaki Pena, który w ekipie z Camp Nou został praktycznie pozbawiony jakiejkolwiek roli, niebawem ma zmienić klub. Najbardziej chętna na pozyskanie 26-latka wydaje się Sevilla. Dyrektor sportowy Andaluzyjczyków Victor Orta miał już uznać profil gracza Barcy jako idealny pod kątem wzmocnienia Sevilli. Klub szuka golkipera z doświadczeniem, a jednocześnie z potencjałem do rozwoju.

Jakiś czas temu Katalończycy wyceniali Inakiego Penę na 10 milionów euro. Fakt jednak, że zawodnik nie ma na razie zbyt wielu konkretnych ofert może sprawić, że cena wywoławcza finalnie spadnie.

Inaki Pena to zawodnik, który trafił do Barcy w lipcu 2012 roku z Akademii Piłkarskiej Villarreal. W tej kampanii wystąpił jak na razie w 22 meczach, w których stracił 25 goli. W sześciu występach zaliczył z kolei czyste konta. Hiszpański bramkarz oprócz występów w Barcelonie ma też na swoim koncie osiem występów w Galatasaray.

