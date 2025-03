Inaki Pena w trudnej sytuacji. Odejście z Barcelony wisi w powietrzu

Inaki Pena do pewnego momentu był pewny pozostania w Barcelonie. Teraz ten temat znacząco się skomplikował. Matteo Moretto sugeruje, że latem bramkarz może zmienić klub.

Barcelona pożegna bramkarza?

Inaki Pena na początku sezonu był numerem jeden w bramce Barcelony. Hansi Flick odważnie na niego postawił, a ten odwdzięczał się naprawdę obiecującymi występami. Choć zdarzały mu się błędy, bronił na wysokim poziomie i nie dawał powodów, aby z niego rezygnować. Po nowym roku do bramki wskoczył jednak Wojciech Szczęsny, który szybko pokazał, że ma zdecydowanie większe umiejętności. Od tego czasu Pena przesiaduje na ławce rezerwowych i nie ma szans na wygranie rywalizacji.

Przez długi czas Pena uważał, że decyzja Flicka nie była właściwa, gdyż ten nie popełniał rażących błędów i nie zasłużył na utratę miejsca w składzie. Obecnie jednak nie ma to większego znaczenia, gdyż Szczęsny stał się prawdziwym talizmanem zespołu.

Barcelona lada moment przedłuży kontrakt Szczęsnego o kolejny sezon. Do zdrowia wraca także Marc-Andre ter Stegen. Pena ma świadomość, że jest dopiero numerem trzy w hierarchii, dlatego opuszczenie Katalonii stało się realnym rozwiązaniem. Jego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania. Dziennikarz Matteo Moretto ujawnił, że rozmowy kontraktowe utknęły w martwym punkcie. Może to zwiastować przygotowania pod letni transfer.

Z pewnością Pena zdążył pokazać, że stać go na grę na najwyższym europejskim poziomie. Wiele klubów z La Liga jest zainteresowanych sprowadzeniem go do siebie. Barcelona także nie będzie stawać mu na przeszkodzie, gdyż ma w kadrze dwóch lepszych bramkarzy.