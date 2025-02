Liverpool straci ważnego zawodnika? PSG przygotowuje ofertę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Paris Saint-Germain poważne zainteresowane Ibrahimą Konate

Paris Saint-Germain podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie chciało poważnie wzmocnić swoją linię obrony. Paryżanie wytypowali już nawet cel numer jeden, którym jest Ibrahima Konate. Stoper Liverpoolu znajduje się na szczycie listy życzeń francuskiego klubu – poinformowała w sobotę wieczorem stacja telewizyjna “ESPN”. 25-letni środkowy obrońca jest kuszony perspektywą sentymentalnego powrotu do Paryża, gdzie w 1999 roku przyszedł na świat.

Mierzący 194 centymetry defensor swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał jednak w akademii innego rodzimego zespołu – Paris FC. Następnie przeprowadził się do FC Sochaux, natomiast w 2017 roku podpisał kontrakt z Lipskiem. To właśnie z niemieckiej drużyny reprezentant Francji przeszedł do Liverpoolu, którego koszulkę przywdziewa od 2021 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 40 milionów euro i z perspektywy czasu można powiedzieć, że była to trafiona inwestycja.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Włodarze angielskiego klubu są bardzo zadowoleni z postawy Ibrahimy Konate, dlatego najprawdopodobniej będą dążyć do zatrzymania stopera na dłużej, co nie jest dobrą informacją dla PSG. Ceniony obrońca w koszulce ekipy Czerwonych rozegrał łącznie 116 meczów, zdobył 5 bramek i zanotował 4 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową defensora na 50 milionów euro. Kontrakt zawodnika jest ważny tylko do 30 czerwca 2026 roku, więc niedługo mogą ruszyć rozmowy w sprawie nowej umowy.