Hueng-min Son rozważa transfer. Pojawiły się oferty

Kluby z Arabii Saudyjskiej chcą Hueng-min Sona

Heung-min Son to bez wątpienia jedna z największych postaci w historii Tottenhamu Hotspur. Od momentu dołączenia do londyńskiego klubu w 2015 roku, koreański gwiazdor zdobył 173 bramki w 454 występach. 32-letni skrzydłowy jest liderem w szatni, ulubieńcem kibiców, a także zawodnikiem o niekwestionowanym autorytecie.

Drużynę czeka przebudowa, a triumf w Lidze Europy nie wystarczył, by uratować posadę Ange Postecoglou. Odpowiedzialność za poprawę wyników w Premier League spoczywa teraz na Thomasie Franku. Okazuje się, że kluby z Arabii Saudyjskiej przygotowują oferty za koreańskiego pomocnika.

Według doniesień „TEAMtalk”, Al-Ahli, Al-Nassr oraz Al-Qadsiah wyraziły poważne zainteresowanie pozyskaniem Heung-min Sona. Saudyjskie zespoły są gotowe zaoferować za kapitana reprezentacji Korei Południowej nawet 40 milionów euro. Tottenham nie wyklucza sprzedaży doświadczonego zawodnika latem.

Działacze są świadomi, że skrzydłowy zbliża się do schyłku swojej kariery i chcą skorzystać z okazji, by zarobić sporą kwotę na jego odejściu. Son nie zabrał jeszcze publicznie głosu w sprawie swojej przyszłości. Warto dodać, że kontrakt Koreańczyka w Tottenhamie obowiązuje do czerwca 2026 roku.