Howe zabrał głos ws. przyszłości Isaka w Newcastle. Co z jego transferem?

Alexander Isak łączony jest z transferem do Liverpoolu. O przyszłości napastnika opowiedział Eddie Howe, którego cytuje Fabrizio Romano. Trener jest przekonany, że Szwed zostanie w Newcastle.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe i Alexander Isak

Jestem przekonany, że będzie z nami – mówi Howe o przyszłości Isaka

Newcastle jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu Premier League. W sobotę podopieczni Eddiego Howe’a rozegrali pierwszy sparing. Ich przeciwnikiem był Celtic, a spotkanie zakończyło się wysoką porażką The Magpies aż (0:4). W meczu udziału nie wziął Alexander Isak, którego zabrakło nawet na trybunach. Niemal od razu podsyciło to plotki dotyczące transferu.

Reprezentant Szwecji znalazł się w orbicie zainteresowań Liverpoolu oraz Al-Hilal. Okazuje się, że obecna sytuacja dookoła piłkarza spowodowała, że Eddie Howe postanowił zostawić napastnika w domu. Wszystko wyjaśnił w pomeczowym wywiadzie.

Gdzie w przyszłym sezonie będzie grał Alexander Isak? w Liverpoolu

w Newcastle

w Al-Hilal w Liverpoolu

w Newcastle

w Al-Hilal 0 Votes

– Trudno mi być na 100% pewnym przyszłości jakiegokolwiek zawodnika. Alex jest szczęśliwy w Newcastle, kocha drużynę, sztab. Jestem przekonany, że będzie z nami na początku sezonu – powiedział Eddie Howe, cytowany przez Fabrizio Romano.

Alexander Isak to jeden z najlepszych napastników w Premier League. Do Newcastle trafił pod koniec sierpnia 2022 roku z Realu Sociedad za 70 milionów euro. Łącznie podczas pobytu na St. James Park rozegrał w klubie 109 spotkań, zdobywając w nich 62 gole.

Zanim przeszedł z La Ligi do Premier League, grał w takich klubach jak Willem II, Borussia Dortmund czy AIK. Jego kontrakt ze Srokami obowiązuje do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 120 milionów euro.