Hit transferowy w Ekstraklasie. Glik o krok od powrotu do Polski

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik wraz z końcem czerwca rozstał się z Benevento

Po kilku tygodniach poszukiwań nowego klubu jest bliski powrotu do Ekstraklasy

Reprezentant Polski ma związać się z Cracovią dwuletnim kontraktem

Wielkie nazwisko w Krakowie

Kamil Glik po sezonie 2022/2023 rozstał się z Benevento. Jego wygasający kontrakt nie został przedłużony. Polak rozpoczął więc poszukiwania nowego pracodawcy. Pierwotnie chciał zostać we Włoszech, lecz nie otrzymał zbyt atrakcyjnych ofert. Postanowił więc przenieść się do klubu, który gra w dużym mieście, co stanie się komfortowe również dla jego rodziny.

Po kilku tygodniach Glik zdecydował się na powrót do Polski. Chciało go kilka klubów Ekstraklasy, zaś najkonkretniejsza okazała się Cracovia. Reprezentant Polski w poniedziałek przyleciał do Krakowa, a we wtorek przejdzie testy medyczne. Jeśli przebiegną one po myśli zawodnika oraz klubu, podpisze dwuletni kontrakt.

🚨Kamil Glik wylądował w poniedziałek w Krakowie. Dziś badania medyczne i przygotowanie dokumentów.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jutro ogłoszenie. Jak rozumiem, ma podpisać dwuletni kontrakt z Cracovią: https://t.co/yRscc2bRq8 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 29, 2023

35-latek jest w trudnym momencie swojej kariery. Miniony sezon nie był dla niego zbyt udany. Z uwagi na problemy zdrowotne rozegrał dla Benevento raptem osiemnaście spotkań w Serie B. Do Ekstraklasy wraca po 13 latach. Wcześniej reprezentował barwy Piasta Gliwice.