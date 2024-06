Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Hiroki Ito

Hiroki Ito na celowniku Tottenhamu

Tottenham Hotspur ma za sobą dość przeciętny sezon. „Koguty” miały dobry start w rozgrywki Premier League, ale z biegiem czasu zespół zaczęły dotykać kontuzje. To właśnie głównie one sprawiły, że londyńczycy ostatecznie nie zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów. Klub jednak już zabrał się do pracy, aby należycie wzmocnić skład w przerwie między kampaniami.

Celem Tottenhamu Hotspur na letnie okienko transferowe jest sprowadzenie nowego defensora. Według doniesień Christiana Falka, „Koguty” znalazły już odpowiedniego kandydata. W kręgu zainteresowań zespołu prowadzonego przez Ange Postecoglou znalazł się Hiroki Ito, który na co dzień broni barw VfB Stuttgart.

Niemiecki dziennikarz zdradził, że Tottenham Hotspur poważnie się zastanawia nad transferem Japończyka. „Koguty” w tym przypadku musiałyby wpłacić klauzulę odejścia dla VfB Stuttgart. W przypadku Hirokiego Ito wynosi ona 30 milionów euro. Nie jest to kwota, która stanowiłaby problem dla władz londyńskiego klubu.

Reprezentant Japonii ma za sobą świetny sezon w klubie, który został zwieńczony awansem do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Wychowanek Jubilo Ikata w minionej kampanii rozegrał 29 spotkań w koszulce VfB Stuttgart. Hiroko Ito nie zdołał strzelić gola, ale może się pochwalić trzema zaliczonymi asystami.

