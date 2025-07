Manchester United, Chelsea i nie tylko. Olbrzymie zainteresowanie Włochem

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Rafael Toloi oraz Giorgio Scalvini

Giorgio Scalvini na celowniku klubów Premier League

Giorgio Scalvini jest bez wątpienia jednym z największych włoskich talentów. Zawodnik Atalanty Bergamo udowadniał już w Serie A, że nieprzypadkowo tak właśnie się o nim mówi. Włoch jednak ma spore problemy zdrowotne. Częste kontuzje w ostatnich miesiącach sprawiły, że defensor rzadko pojawiał się na placu boju. La Dea jednak wciąż wiąże przyszłość z 21-latkiem.

Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się jednak, że Giorgio Scalvini może opuścić szeregi Atalanty Bergamo. Reprezentant Włoch wzbudza bowiem spore zainteresowanie wśród klubów Premier League. Defensor znalazł się na celowniku Manchesteru United, Chelsea, a także Tottenhamu Hotspur. W grze o jego transfer liczy się również Newcastle United.

Giorgio Scalvini może rozważyć możliwość przeprowadzki do Premier League. Jednak najważniejsze zdanie w tej kwestii będzie należało do Atalanty Bergamo. La Dea tak łatwo nie puści swojego diamentu, więc zainteresowane strony będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby przekonać Włochów do zaakceptowania oferty.

Miniony sezon nie był udany dla Giorgio Scalviniego. Częste kontuzje sprawiły, że zawodnik Atalanty Bergamo rozegrał jedynie osiem spotkań. Jeden występ przypadł na rozgrywki Ligi Mistrzów.