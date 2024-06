fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Chelsea chce wielkiej kasy od Tottenhamu

Conor Gallagher w sezonie 2023/2024 był obok Cole’a Palmera najlepszym piłkarzem Chelsea. Choć władze klubu planowały się z nim pożegnać, na pomocnika w głównej mierze postawił Mauricio Pochettino, dając mu nawet kapitańską opaskę. Ten odpłacił się bardzo dobrymi występami, prowadząc drużynę do zajęcia szóstego miejsca w Premier League, co jest niezłym wynikiem, mając na uwadze liczne problemy na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Mimo swojej roli w zespole, Gallagher jest nieustannie łączony z opuszczeniem Stamford Bridge. Chelsea szuka funduszy, tak aby kontynuować transferową ofensywę, a na swoim wychowanku może naprawdę sporo zarobić. W klubie nie ma już Pochettino, który był wielkim zwolennikiem zatrzymania Gallaghera.

Zawodnikiem Chelsea od wielu miesięcy interesuje się Tottenham, który już zimą był gotowy sprowadzić go do siebie. Wówczas The Blues odmówili pod naciskiem Pochettino, dla którego Gallagher był jednym z najważniejszych elementów wyjściowej jedenastki. Czy tego lata dojdzie do hitowego transferu z jego udziałem? To możliwe, natomiast Koguty muszą zmierzyć się z poważnym wydatkiem. Chelsea wyceniła swojego zawodnika na ponad 50 milionów funtów. Tylko taka oferta przekona ją do sprzedaży.

🚨 Chelsea want more than £50m to sell Conor Gallagher.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/D3ZArjKuXb — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 5, 2024

