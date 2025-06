Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho - trener Fenerbahce Stambuł

Heung-Min Son otrzymał ofertę od Fenerbahce Stambuł

Kontrakt Heung-Min Sona z Tottenhamem Hotspur obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co może oznaczać, że londyński klub ma ostatni moment na spieniężenie karty zawodniczej swojej gwiazdy. Sam piłkarz po dziesięciu latach spędzonych w Londynie nie wyklucza zmiany otoczenia, a włodarze Kogutów najprawdopodobniej nie będą stać mu na drodze, wyrażając w ten sposób ogromną wdzięczność za jego zasługi. W poprzednich tygodniach doświadczony skrzydłowy był łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej.

Chrapkę na sprowadzenie 32-letniego zawodnika ma bowiem tamtejszy Al-Hilal, który jest gotowy zapewnić mu kuszącą pensję. To jednak niejedyna opcja dla lewego napastnika, który otrzymał ofertę również od Fenerbahce Stambuł. Propozycja tureckiego giganta zakłada zarobki na poziomie 12 milionów euro rocznie – podaje tamtejszy serwis „Fanatik”. Nie wiadomo, ile na sprzedaży Heung-Min Sona miałby w tym wypadku zarobić Tottenham Hotspur. Czas pokaże, czy lewoskrzydłowy ponownie zagra pod wodzą Jose Mourinho.

Przypomnijmy, iż portugalski trener od początku sezonu 2024/2025 opiekuje się drużyną Żółtych Kanarków, natomiast w latach 2019-2021 prowadził zespół Kogutów, gdzie poznał koreańską gwiazdę. Heung-Min Son z powodzeniem występuje w barwach Tottenhamu Hotspur od sierpnia 2015 roku, kiedy trafił na White Hart Lane za 30 milionów euro z Bayeru Leverkusen. W zakończonej kampanii słynny atakujący rozegrał 46 meczów, strzelił 11 goli i zaliczył 12 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na około 20 milionów euro.