Heung-Min Son wróci do Europy? Koreańczyk skomentował plotki

Heung-Min Son w ostatnich tygodniach był łączony z wypożyczeniem do europejskich gigantów. 33-letni skrzydłowy zdementował jednak te plotki. - Nie ruszam się z Los Angeles FC - powiedział Koreańczyk, cytowany przez Fabrizio Romano.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son

Son: Nie ruszam się z Los Angeles FC

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele spekulacji na temat przyszłości Heung-Min Sona. Wraz ze zbliżającą się przerwą w rozgrywkach Major League Soccer prasa rozpisywała się o możliwym powrocie 33-letniego Koreańczyka do Europy. Lewy napastnik miałby zostać wypożyczony do jednego z gigantów ze Starego Kontynentu – w tym kontekście najczęściej wymieniano hiszpańską Barcelonę oraz włoski AC Milan. Wspomniane plotki wywołały duże poruszenie wśród kibiców na całym świecie.

Jednak wszystko wskazuje na to, iż taki scenariusz się nie ziści, ponieważ wszystkim informacjom zaprzeczył sam zawodnik. – Nie opuszczę Los Angeles FC tej zimy, nie ruszam się stąd. Głęboko szanuję ten klub. Dopóki noszę ten herb, nie będzie mowy o żadnym wypożyczeniu ani transferze – powiedział koreański gwiazdor, cytowany przez Fabrizio Romano. Słowa skrzydłowego jednoznacznie rozwiały wątpliwości co do jego przyszłości i pokazały, że Son w pełni koncentruje się na grze w amerykańskiej drużynie.

Heung-Min Son z powodzeniem występuje w barwach ekipy z Los Angeles od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się za ocean za 22 miliony euro z Tottenhamu Hotspur, którego jest legendą. Kapitan reprezentacji Korei Południowej w koszulce zespołu z Kalifornii rozegrał już 12 meczów, zdobył 10 bramek oraz zaliczył 4 asysty. Los Angeles FC za kilka dni zmierzy się z kanadyjskim Vancouver Whitecaps w ćwierćfinale play-offów MLS.