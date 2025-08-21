Pomocnik Liverpoolu zakotwiczy w Bundeslidze? Zastąpiłby gwiazdora

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Harvey Elliott celem transferowym Lipska

Harvey Elliott od dłuższego czasu musi godzić się z drugoplanową rolą w Liverpoolu, gdzie Arne Slot w środku pola częściej wystawia innych zawodników. Młody pomocnik rzadko zaczyna mecze w wyjściowej jedenastce i zazwyczaj pełni funkcję zmiennika, co wywołuje medialne spekulacje dotyczące jego przyszłości. 22-letni Anglik nie ukrywa, że chciałby regularnie grać na najwyższym poziomie, dlatego pojawia się coraz więcej informacji o możliwym transferze już tego lata. Niewykluczone, że Harvey Elliott wkrótce zmieni otoczenie, zaliczając miękkie lądowanie.

Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, utalentowany piłkarz znalazł się na celowniku Lipska. Niemiecki klub aktywnie szuka wzmocnienia środka pola, a 22-latek wydaje się idealnym kandydatem. Co więcej, niektóre źródła sugerują, iż zawodnik miał już uzgodnić warunki indywidualnego kontraktu z drużyną z Bundesligi. W tej ekipie zająłby miejsce Xaviego Simonsa, który jest o krok od przenosin do londyńskiej Chelsea. Transfer Anglika wydaje się więc logicznym rozwiązaniem dla obu stron, zwłaszcza że RB Lipsk od lat z powodzeniem stawia na młodych piłkarzy.

Harvey Elliott jest wychowankiem Fulham i trafił na Anfield Road w 2019 roku, kosztując niespełna 2 miliony euro. W barwach zespołu The Reds rozegrał łącznie 148 meczów, zdobył 15 bramek oraz zaliczył 20 asyst, lecz w obliczu ogromnej konkurencji wciąż pozostaje w cieniu. Liverpool, który w ostatnich latach inwestował spore środki w udoskonalanie linii pomocy, byłby skłonny rozważyć sprzedaż swojego talentu, oczekując kwoty większej niż 30 milionów euro. Być może to właśnie RB Lipsk będzie kolejnym przystankiem w karierze perspektywicznego pomocnika, który w ekipie Byków mógłby stać się kluczową postacią.