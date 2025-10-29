Harry Kane zaliczy wielki transfer? Bayern wybrał jego następcę

Harry Kane w ostatnim czasie był łączony z odejściem z Bayernu Monachium. Okazuje się, że niemiecki gigant już wytypował następcę Anglika - poinformował serwis Sky Sport.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane może odejść. Bayern wytypował następcę

Harry Kane od dawna budzi zainteresowanie największych klubów Europy. Wśród nich wymienia się między innymi Barcelonę oraz Manchester United. Według niektórych doniesień Czerwone Diabły spróbują sprowadzić Anglika latem przyszłego roku.

Bayern Monachium chce się przygotować na taki scenariusz i działa z wyprzedzeniem. Jak donosi Sky Sport, Bawarczycy obserwują Fisnika Asllaniego z Hoffenheim. 23-letni napastnik to jedno z objawień tego sezonu Bundesligi. W obecnej kampanii zdobył sześć goli i zaliczył dwie asysty w dziewięciu meczach.

Asllani ma świetne warunki fizyczne. Jest szybki i wyróżnia się skutecznością pod bramką, dlatego władze Bayernu widzą w nim naturalnego następcę Harry’ego Kane’a. Klub miał już poznać szczegóły jego klauzuli wykupu i zamierza obserwować go do końca sezonu.

Zainteresowanie młodym Kosowianinem wykazuje też Barcelona, która rozgląda się za przyszłym zastępcą Roberta Lewandowskiego. Wszystko więc wskazuje, że o Asllaniego może rozegrać się głośna transferowa rywalizacja.

Odejście Kane’a to nadal nierozstrzygnięty temat. Ponoć w kontrakcie zawodnika znajduje się specjalna klauzula, która umożliwi mu powrót do Premier League na atrakcyjnych warunkach. Pytanie tylko, jakie plany na przyszłość ma sam napastnik.