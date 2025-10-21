Bayern wysłucha propozycji. Kane przed wielkim transferem

Harry Kane może niedługo opuścić Bayern Monachium. Jak poinformował Gianluca Di Marzio w rozmowie z Wettfreunde.net, klub jest gotowy rozważyć oferty.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane może odejść. Bayern rozważy oferty

Harry Kane stoi przed niepewną przyszłością w Bayernie Monachium. Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio przyznał, że latem wszystko może się wydarzyć, a mistrzowie Niemiec są gotowi wysłuchać propozycji. Odpowiednia oferta może skłonić Bawarczyków do sprzedaży Anglika.

– Kane zostanie w styczniu, ale latem wszystko będzie możliwe. To zależy od ofert i od tego, czego sam zawodnik będzie chciał – powiedział Di Marzio.

Ekspert dodał, że choć powrót Anglika do Tottenhamu jest mało prawdopodobny. Niemniej jednak Bayern może rozważyć jego sprzedaż, jeśli wpłyną atrakcyjne propozycje. – Nie sądzę, żeby wrócił do Spurs, ale jeśli pojawią się ciekawe oferty, Bayern może ich wysłuchać – przyznał.

Na razie Kane ma być zadowolony z życia w Monachium i gry w drużynie walczącej o najwyższe cele. Di Marzio zaznaczył jednak, że nawet najlepszym zawodnikom trudno oprzeć się nowym wyzwaniom, a zainteresowanie napastnikiem może być ogromne.

Włoski dziennikarz odniósł się też do możliwości przenosin do Arabii Saudyjskiej. – Tamtejsze kluby mogą zaoferować gigantyczne pieniądze, ale nie wierzę, że Kane chciałby grać w Arabii – podsumował.