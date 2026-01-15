Mourinho poprosił o transfery. Tylko wtedy obejmie Real Madryt

11:19, 15. stycznia 2026 14:16, 15. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  ElNacional.cat

Jose Mourinho jest gotowy przejąć Real Madryt od sezonu 2026/2027, ale stawia swoje warunki. Portugalczyk wymaga dwóch transferów, chcąc sprowadzić do stołecznego klubu Harry'ego Kane'a oraz Vitinhę - dowiedziała się katalońska strona ElNacional.cat.

Jose Mourinho
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho widziałby Kane’a i Vitinhę w Realu

Real Madryt przeżywa bardzo trudny okres po serii bolesnych porażek. Ekipa Królewskich najpierw uległa Barcelonie 2:3 w finale Superpucharu Hiszpanii, a następnie sensacyjnie przegrała 2:3 z Albacete Balompie w 1/8 finału Pucharu Króla. Klęska w turnieju rozgrywanym niedawno w Arabii Saudyjskiej przesądziła o odejściu Xabiego Alonso.

Jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa, który z pewnością chciałby jak najszybciej zapomnieć o nieudanym debiucie w nowej roli. Nie wiadomo, jakie plany wobec 42-letniego menedżera mają władze stołecznego klubu. Wiele wskazuje na to, że Arbeloa pozostanie trenerem do końca sezonu, a latem Real Madryt sięgnie po bardziej doświadczonego fachowca.

Wśród kandydatów wymienia się między innymi Jose Mourinho. Jak informuje kataloński serwis „ElNacional.cat”, 62-letni Portugalczyk jest gotów objąć drużynę Los Blancos od kampanii 2026/2027, lecz stawia twarde warunki. Mourinho rzekomo domaga się bowiem dwóch głośnych transferów, a mianowicie sprowadzenia Harry’ego Kane’a z Bayernu Monachium oraz Vitinhi z Paris Saint-Germain.

Przypomnijmy, że Jose Mourinho pracował już na Santiago Bernabeu w latach 2010-2013. W tym okresie sięgnął z Realem Madryt po mistrzostwo La Ligi, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Obecnie doświadczony menedżer prowadzi rodzimą Benfikę Lizbona, jednak ewentualna oferta z Madrytu z pewnością byłaby kusząca i skłoniłaby go do poważnego rozważenia zmiany miejsca pracy.