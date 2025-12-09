Kane załatwi Bayernowi hitowy transfer? Namawia rodaka na przenosiny

Marc Guehi znajduje się na celowniku Bayernu Monachium. Swoją rolę w tym transferze może odegrać Harry Kane, który namawia swojego rodaka na przeprowadzkę do stolicy Bawarii - poinformowała niemiecka gazeta TZ.

Marc Marasescu / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Marc Guehi może przeprowadzić się do Bayernu Monachium

Marc Guehi zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu z Crystal Palace. 25-letni stoper ogłosił już swoją decyzję, chcąc zrobić kolejny krok naprzód w karierze i spróbować sił w lepszym zespole. W grę wchodzą dwa scenariusze – transfer za niewielką opłatą już zimą lub darmowa przeprowadzka najbliższego lata, jeśli włodarze londyńskiego klubu nie zdecydują się na jego sprzedaż.

Nic więc dziwnego, że 26-krotny reprezentant Anglii stał się jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. FC Barcelona, Real Madryt, Inter Mediolan, Liverpool, Manchester United czy Manchester City bacznie obserwują rozwój sytuacji, licząc na wzmocnienie formacji defensywnej.

Plany europejskich gigantów może jednak pokrzyżować Bayern Monachium. Jak podaje we wtorek niemiecka gazeta „TZ”, Harry Kane namawia swojego rodaka na przeprowadzkę na Allianz Arenę. 32-letni napastnik miał zapewnić Guehiego, że w Monachium osiągnie sukces i szybko odnajdzie się w nowym środowisku.

Marc Guehi z powodzeniem występuje w barwach Crystal Palace od lipca 2021 roku, gdy został sprowadzony z Chelsea za ponad 23 miliony euro. Obecnie pełni rolę kapitana drużyny Orłów, rozgrywając dla niej już 178 meczów, strzelając 10 goli i notując 8 asyst. W swojej gablocie ma Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty, a wcześniej reprezentował także Swansea City, gdzie zebrał cenne doświadczenie na seniorskim poziomie.