FC Barcelona przygotowuje się powoli do letniego okna transferowego. Fichajes.net wskazał graczy, którzy mogą pożegnać się z Katalończykami. Lista liczy czterech zawodników.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick chce zmian w składzie FC Barcelony

FC Barcelona jest już pewna gry w półfinale Ligi Mistrzów, a także zmierza pewnym krokiem po mistrzostwo La Liga. Tymczasem władze Blaugrany koncentrują się już na budowie drużyny przed kolejnym sezonem. Fichajes.net przygotował listę z zawodnikami, którzy mogą rozstać się z klubem.

Pierwszym zawodnikiem na liście graczy, którzy mogą rozstać się z klubem, jest Inaki Pena. Bramkarz ekipy z La Liga w poprzedniej kampanii był rezerwowym, przegrywając rywalizację z Markiem-Andre ter Stegenem. Z kolei w tym sezonie Inaki Pena nie potrafi wygrać rywalizacji z Wojciechem Szczęsnym.

Kolejnym graczem, który może powoli przygotowywać się do zmian w swoim życiu wydaje się Andreas Christensen. Piłkarz nie znajduje się już w długofalowych planach trenera Blaugrany. Chociaż duński zawodnik spisywał się nieźle w trakcie swojego pobytu w Barcelonie, to jednak Hansi Flick nie wydaje się przekonany do zawodnika.

Od dłuższego czasu nie brakuje spekulacji dotyczących Ansu Fatiego. Wygląda zatem na to, że i młody Hiszpan jest na wylocie z Barcy. Ostatnio nie brakowało spekulacji, łączących piłkarza z Juventusem.

W końcu z klubem może się też pożegnać Pau Victor. Z młody napastnikiem wiązane duże nadzieje, ale jeszcze całkowicie zawodnik nie został skreślony. Raczej brany pod uwagę jest scenariusz z wypożyczeniem gracza.

