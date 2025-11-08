Barcelona i Real są przekonani, że Haaland może zmienić klub. Oto powód

Erling Haaland przymierzany jest do dwóch hiszpańskich gigantów. O napastniku marzy FC Barcelona i Real Madryt. Jak donosi TBR Football transfer może umożliwić jeden szczegół zapisany w kontrakcie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland ma w kontrakcie klauzulę odstępnego! Barcelona i Real o tym wiedzą

Erling Haaland to bez wątpienia jeden z najlepszych aktualnie zawodników na świecie. Nic więc dziwnego, że Manchester City kilka miesięcy temu zaproponował mu przedłużenie kontraktu. Co więcej, umowa została podpisana na ponad dziewięć lat i jest jedną z najwyższych w historii sportu. W związku z tym trudno wyobrazić sobie, aby Norweg zmienił klub.

Manchester City twierdzi, że w nowym kontrakcie usunięto wszystkie klauzule odstępnego, które mogłyby ułatwić piłkarzowi transfer. Innego zdania jest FC Barcelona i Real Madryt, czyli dwaj najpoważniejsi kandydaci do pozyskania Haalanda.

Jak poinformował serwis TBR Football zarówno Barcelona, jak i Real są przekonani, że w kontrakcie 25-latka jest wpisana suma odstępnego. Nie wiadomo, jednak kiedy wspomniana klauzula ułatwiająca transfer będzie aktywna. Źródła sugerują, że może to nastąpić nie wcześniej niż w połowie obowiązywania obecnego kontraktu. Dodatkowo nieznana jest konkretna kwota, lecz na pewno przekroczy 100 mln funtów.

Haaland gra w Manchesterze City od lipca 2022 roku. Łącznie podczas pobytu na Etihad Stadium wystąpił dla Obywateli w 160 meczach, w których zdobył 142 bramki i zanotował 22 asysty. Na chwilę obecną Norweg wyceniany jest na 180 milionów euro.