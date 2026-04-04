Haaland dementuje plotki o transferze?! „Jestem tu szczęśliwy!”

Erling Haaland ustrzelił hattricka, a Manchester City rozbił Liverpool w Pucharze Anglii. Norweg po meczu przekonywał, że jest szczęśliwy na Etihad Stadium.

Haaland szczęśliwy w Manchesterze City. Transferu nie będzie?

Erling Haaland od wielu miesięcy jest łączony z hitowym transferem do Hiszpanii. O jego angażu marzy ponoć Florentino Perez, który chce stworzyć zabójczy duet gwiazd w Realu Madryt. Norweg miałby partnerować w ataku Kylianowi Mbappe, ale wyciągnięcie go z Manchesteru City graniczy z cudem, o ile on sam nie będzie naciskał na przeprowadzkę.

Póki co na to się nie zanosi. Haaland przyznaje, że świetnie czuje się na Etihad Stadium, nawet mimo ostatnich niepowodzeń w Lidze Mistrzów. Manchester City zareagował znakomicie na dotkliwą porażkę z Realem Madryt, bowiem w sobotę rozbił Liverpool aż 4-0 i awansował do kolejnej rundy Pucharu Anglii. Kluczowy wpływ na taki rezultat miał oczywiście norweski snajper, który ustrzelił hattricka. Po meczu nie ukrywał swojego wielkiego zadowolenia.

– Jestem niezwykle szczęśliwy w Manchesterze City. Trochę czasu minęło od ostatniego hattricka, więc to był odpowiedni moment, aby się przełamać. W tym klubie musimy zdobywać trofea i prezentować się dobrze na najwyższym poziomie – zapewniał gwiazdor Manchesteru City po wysokim zwycięstwie nad Liverpoolem.

🚨💙 Erling Haaland: “I’m super happy to be at Man City! It was about time I didn’t score an hat-trick so… it was the right moment”.



“This club, we have to win trophies and we have to perform at the best and biggest stage”, told TNT Sports. 🏆👊🏼 pic.twitter.com/c6kUogquWK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2026

Haaland chce świętować kolejne sukcesy z Manchesterem City. Wydaje się jednak, że po zdobyciu Pucharu Ligi Angielskiej Obywatele będą mogli sobie pozwolić jedynie na ewentualny triumf w Pucharze Anglii. Z każdym tygodniem coraz bliżej mistrzostwa Anglii jest Arsenal.