Gyokeres zaoferował się Realowi! Perez długo się nie zastanawiał

Viktor Gyokeres został zaoferowany Realowi Madryt. Z informacji The Athletic wynika, że Florentino Perez podjął decyzję. Klub odrzucił możliwość transferu napastnika Sportingu CP.

Źródło: The Athletic

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Real Madryt odrzucił możliwość transferu Gyokeresa

Viktor Gyokeres to jeden z najbardziej rozchwytywanych piłkarz w kontekście letniego okna transferowego. O szwedzkiego napastnika rywalizują topowe kluby w Europie. W przeszłości mówiło się m.in. o ewentualnej przeprowadzce do FC Barcelony bądź transferze do jednego z zespołów w Premier League. Wśród angielskich drużyn interesują się nim Arsenal i Manchester United.

Według informacji, które przekazał Mario Cortagena z portalu The Athletic napastnik został zaproponowany nowemu klubowi. Gyokeres zaoferował się Realowi Madryt. Odpowiedź prezydenta Florentino Pereza była natychmiastowa. Królewscy odrzucili możliwość transferu.

Warto dodać, że według najnowszych wieści Gyokeres znajduje się w kręgu zainteresowań Juventusu. Stara Dama chce nim zastąpić Dusana Vlahovicia, który niebawem ma zostać sprzedany. Co więcej, aby przekonać reprezentanta Szwecji, zarząd turyńczyków jest gotów zaoferować mu wynagrodzenie na poziomie 13 milionów euro.

Gyokeres w sezonie 2024/2025 może pochwalić się świetnymi statystykami. Łącznie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 52 meczach, w których zdobył aż 54 gole i zaliczył 13 asyst. Kontrakt ze Sportingiem obowiązuje go do połowy 2028 roku.

Zanim 27-latek trafił do Sportingu, przez kilka lat grał w Anglii, broniąc barw m.in. Brighton & Hove Albion i Coventry City. W swoim CV ma również niemieckie St. Pauli oraz szwedzki klub Brommapojkarna.