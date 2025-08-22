Gwiazdor opuścił Real Madryt i wytrącił drużynę z równowagi

Real Madryt nadal nie rozwiązał problemu związanego z linią pomocy. Odejście Toniego Kroosa wytrąciło drużynę z równowagi, ale pojawili się kandydaci do zastąpienia Niemca.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt w poszukiwaniu następcy Toniego Kroosa

Real Madryt nieustannie mierzy się ze sporym problemem w linii pomocy. Odejście Toniego Kroosa okazało się wyjątkowo bolesne dla drużyny. Niemiec przez wiele lat był prawdziwym przywódcą środka pola i gdy tylko go zabrakło, to Królewscy zaczęli mierzyć się z kłopotami.

W letnim oknie transferowym ponownie nie zażegnano problemu. Real Madryt rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu następcy Kroosa, ale najlepsi kandydaci wydają się trudni do sprowadzenia. W ostatnich miesiącach najwięcej mówiło się o Rodrim z Manchesteru City. Innym kandydatem był Martin Zubimendi, ale on zdecydował się na transfer do Arsenalu.

Rodri pozostaje realnym kandydatem, ale dopiero na rok 2026. Jeśli nie przedłuży kontraktu z Man City, to wówczas pozostanie mu tylko rok ważnej umowy. Ten fakt będzie chciał wykorzystać Florentino Perez.

Tymczasem w orbicie zainteresowań Realu pojawiło się jeszcze jedno nazwisko. Serwis AS poinformował, że skauci Los Blancos zwrócili uwagę na Adama Whartona z Crystal Palace. Natomiast londyński klub żąda za niego aż 80 milionów euro. Ta cena raczej nie skłoni Królewskich do złożenia oferty.

Sam Xabi Alonso miał poprosić władze o sprowadzenie nowego pomocnika. Nowy trener Realu Madryt widzi problem z obsadzeniem kluczowych pozycji w środku boiska. Niemniej jednak klub nie ma zamiaru podejmować pochopnych decyzji.