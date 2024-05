Gwiazdor Liverpoolu nie dla Realu Madryt

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mac Allister i Van Dijk

Alexis Mac Allister chce zostać w Liverpoolu

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się niespodziewane informacje o zainteresowaniu wokół Alexisa Mac Allistera. Według serwisu Direct TV Sports ochotę na transfer pomocnika Liverpoolu ma Real Madryt, który w 2025 roku będzie szukał następcy Luki Modricia. Ponadto na taki ruch duży wpływ może mieć zakończenie kariery przez Toniego Kroosa.

Ponoć w umowie Argentyńczyka widnieje klauzula wykupu opiewająca na 70 milionów euro. W dzisiejszej piłce jest to naprawdę atrakcyjna kwota i jeśli okaże się prawdziwa, to niewykluczone, że kilka innych klubów zainteresuje się Mac Allisterem.

Zainteresowanie to jedno, a plany zawodnika to drugie. Jak informuje serwis Football Insider, Alexis Mac Allister nie zamierza zmieniać barw klubowych w najbliższym czasie. Pomocnik zanotował bardzo udany sezon w Liverpoolu i czuje, że jest to dla niego idealne miejsce do kontynuowania kariery. Łącznie w kampanii 2023/2024 Argentyńczyk zagrał w 46 meczach, notując w nich 7 goli i 7 asyst.

Wpływ na taką decyzję może mieć również kadra Królewskich. Nie da się ukryć, że linia pomocy Realu jest obecnie jedną z najsilniejszych na świecie, co mogłoby wprowadzić Mac Allistera w poważne kłopoty. Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Gueler, to piłkarze, którzy również mierzą wysoko i na pewno tak łatwo nie oddaliby miejsca w podstawowej jedenastce.

Czytaj również: Liverpool rusza po gwiazdę za 100 milionów euro. Real rezygnuje