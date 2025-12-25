Gwiazdor Barcelony składa deklarację. Chelsea chciała go u siebie

12:18, 25. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Barcelona dostała latem oferty za Fermina Lopeza. Nie zdecydowała się na sprzedaż, a sam gwiazdor deklaruje swoje przywiązanie do klubu. Chce grać dla Blaugrany przez całą swoją karierę.

Raphinha i Fermin Lopez
fot. Xinhua Na zdjęciu: Raphinha i Fermin Lopez

Fermin deklaruje miłość do Barcelony. Nigdzie się nie wybiera

Barcelona latem miała możliwość sprzedaży jednego z piłkarzy. Pod koniec okienka Chelsea zgłosiła się po Fermina Lopeza, ujawniając swoje zamiary. W mediach krążyły różne informacje dotyczące szczegółów złożonej oferty, ale takowa na pewno się pojawiła. Proponowana kwota oscylowała w okolicach 40 milionów euro i była oczywiście niewystarczająca dla włodarzy hiszpańskiego giganta. Ostatecznie pomocnik nie zmienił otoczenia, co było efektem również jego decyzji.

Odejście 22-latka mogłoby być związane z faktem, że na Camp Nou nie ma pewnego miejsca w składzie. Hansi Flick go ceni, ale nie zawsze daje mu grać – często rotuje między nim a Danim Olmo, choć niekiedy sadza na ławce rezerwowych obu zawodników. W tym sezonie Fermin wystąpił w 18 meczach i zgromadził siedem bramek oraz cztery asysty.

5-krotny reprezentant Hiszpanii uchodzi za niezwykle przydatnego i wszechstronnego. Oczywiście Barcelona byłaby w stanie go sprzedać, ale najpierw na jej stole musiałaby się pojawić odpowiednia oferta. Jak do tematu przyszłości podchodzi wychowanek klubu?

Fermin nigdy nie ukrywał swojego przywiązania do Barcelony. Zapytany o swoją przyszłość zadeklarował, że chciałby spędzić w Katalonii całą swoją karierę. Zależy to od wielu czynników, ale w najbliższym czasie na pewno nie będzie namawiał klubu do sprzedaży.