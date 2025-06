Gwiazda zaoferowała się Realowi. Xabi Alonso długo się nie wahał

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Garnacho zaoferowany Realowi Madryt

Real Madryt otrzymał niespodziewaną ofertę. Młody argentyński zawodnik, Alejandro Garnacho został wystawiony na listę transferową, ponieważ nie znajduje się w planach Rubena Amorima na kolejny sezon. W związku z tym 20-latek zaoferował się hiszpańskiemu gigantowi. Jednak ani Xabi Alonso, ani Florentino Perez nie są zainteresowani młodym piłkarzem Manchesteru United, dlatego propozycja została odrzucona.

Real Madryt pozyskał innego argentyńskiego zawodnika Franco Mastantuono za 63 miliony euro z River Plate. To sprawiło, że konkurencja o miejsce w ataku Los Blancos będzie jeszcze większa. W związku z tym klub ze stolicy Hiszpanii nie potrzebuje kolejnego zawodnika na tych pozycjach, nawet jeśli Garnacho może grać zarówno jako ofensywny pomocnik i na skrzydłach, ponieważ są już dobrze obsadzona.

Nowy szkoleniowiec Realu ma do dyspozycji takich zawodników jak Kylian Mbappe, Vinicius i Jude Bellingham, którzy są nietykalni. Oprócz nich są takżę Arda Guler, Rodrygo, Brahim Diaz i nowy nabytek – Mastantuono. Władze doszły do wniosku, że w tym obszarze mają już wystarczająco jakościowych piłkarzy. Z tego powodu Garancho będzie musiał poszukać sobie innego klubu. Najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się pozostanie w Premier League, ale już poza Old Trafford.

