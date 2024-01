Ever Banega doszedł do porozumienia ws. rozwiązania umowy z Al Shabab. Następnym przystankiem w karierze pomocnika według dziennikarza Cesara Luisa Merlo ma być Newell's Old Boys.

Imago / Ulmer / Teamfoto Na zdjęciu: Ever Banega

Ever Banega nie będzie dłużej piłkarzem saudyjskiego Al Shabab

Argentyńczyk ustalił warunki rozwiązania umowy

35-latek w najbliższych dniach ma zostać nowym zawodnikiem Newell’s Old Boys

Ever Banega rozwiązał kontrakt z Al Shabab

Saudi Pro League nie ma ostatnio najlepszej passy. Coraz więcej gwiazd decyduje się na wyjazd z Arabii Saudyjskiej. Ostatnim piłkarzem, który opuścił Półwysep Arabski był Jordan Henderson. Teraz w jego ślady poszedł Ever Banega. Argentyńczyk doszedł do porozumienia z Al Shabab ws. przedwczesnego zerwania kontraktu.

Z informacji, które przedstawił Cesar Luis Merlo wynika, że 35-latek lada moment zostanie przedstawiony jako nowy piłkarz Newell’s Old Boys. Doświadczony zawodnik od dłuższego czasu marzył o tym, aby wrócić do rodzimej ligi. Dla byłego reprezentanta Argentyny jest to powrót do klubu po 10 latach. W sezonie 2013-2014 drugą część rozgrywek spędził w ojczyźnie na wypożyczeniu.

Banega w Al Shabab występował na długo przed tym, zanim do Arabii zjechały się gwiazdy światowego formatu. We wrześniu 2020 roku pomocnik na zasadzie wolnego transferu przeniósł się z Sevilli do arabskiej drużyny. W tym czasie zagrał w zespole 108 spotkań, w których strzelił 22 bramki i zaliczył 25 asyst.

