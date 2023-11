Ruben Neves latem zamienił Wolves na saudyjskie Al-Hilal. Jak informuje Daily Mail, Portugalczyk może niebawem wrócić do Premier League, zasilając Newcastle United.

IMAGO / Victor Fraile Na zdjęciu: Ruben Neves

Ruben Neves latem zamienił Wolves na saudyjskie Al-Hilal

Portugalczyk może szybko wrócić do Premier League

Zainteresowane piłkarzem jest Newcastle United

Ruben Neves może zimą trafić do Newcastle United

Według najnowszych doniesień Daily Mail Newcastle United rozważa wypożyczenie Rubena Nevesa, aby wzmocnić linię pomocy, po tym jak Sandro Tonali otrzymał ponad dziesięciomiesięczne zawieszenie za nielegalne zawieranie zakładów bukmacherskich. Newcastle ma nadzieję, że transfer reprezentanta Portugalii uda się zrealizować w styczniowym oknie.

W tej sytuacji warto wspomnieć, że Al-Hilal to jedna z czterech drużyn Saudi Pro League będących własnością krajowego Funduszu Inwestycji Publicznych. Co ciekawe, posiada on również większościowy udział w Newcastle. Dlatego w razie potrzeby nie powinno być trudności z załatwieniem wszelkich formalności.

Zobacz również: Menedżer Newcastle podsumował mecz z Man Utd. “Dobrze zareagowaliśmy”