Gwiazda Arsenalu na celowniku Barcelony. Kanonierzy złożyli ofertę jego następcy

Arsenal rusza po pomocnika Sevilli, Luciena Agoume. Jak podaje El Nacional ma to związek z możliwym odejściem Thomasa Parteya.

Arsenal złożył ofertę za pomocnika Sevilli

Jak pisaliśmy w ostatnich dniach przyszłość Thomasa Parteya jest niepewna. Pomocnik nie przedłużył kontraktu i znajduje się na celowniku Barcelony. Z tego powodu londyński klub poszukuje następcę reprezentanta Ghany.

Uwagę Kanonierów przykuł Lucien Agoume. Zawodnik Sevilli miałby wzmocnić środek pola, a ekipa Mikela Artety złożyła już ofertę hiszpańskiemu klubowi w wysokości 10 milionów euro plus zmienne, wyprzedzając inne zainteresowane pozyskaniem 23-latka zespoły.

Odejście Jorginho do Flamengo oraz możliwe odejście Parteya zmusza Arsenal do poszukania innych opcji, choć Martin Zubimendi pozostaje priorytetem na pozycję defensywnego pomocnika. Klub wie jednak, że transfer Agoume byłby łatwiejszy do przeprowadzenia. 23-latek jest młodym piłkarzem i wciąż ma potencjał.

Zawodnik ma za sobą udany sezon, mimo słabej formy Sevilli. W drugiej połowie sezonu występował regularnie. Wyróżnia się m.in. siłą fizyczną, więc prawdopodobnie nie będzie miał problemu z adaptacją do Premier League. Arteta chciałby rozwinąć jego umiejętności i uważa, że mógłby być on ważnym zmiennikiem w środku pola.

