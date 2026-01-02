Guler dostał ofertę z Premier League. 80 mln euro dla Realu Madryt

Real Madryt co jakiś czas musi odpowiadać za oferty za Ardę Gulera. Turecki piłkarz otrzymał ostatnio propozycję z Arsenalu. Jak donosi Fichajes na transfer nie ma najmniejszych szans.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arsenal zaproponował 80 mln euro za Gulera, Real Madryt odmówił

Real Madryt posiada wielu utalentowanych zawodników, przez co nie każdy ma okazję, aby regularnie grać w wyjściowym składzie. Przez długi czas jednym z takich graczy był Arda Guler, który mimo wszystko generował duże zainteresowanie na rynku transferowym. Do klubu co jakiś czas wpływały oferty za ofensywnego pomocnika, ale za każdym razem Królewscy je odrzucali.

Sytuacja piłkarza zmieniła się w tym sezonie, gdy w klubie zatrudniony został Xabi Alonso. 20-latek wywalczył miejsce w pierwszym składzie, co przełożyło się na 25 spotkań i aż 1624 minuty. Dla porównania w poprzedniej kampanii, gdy u steru był Carlo Ancelotti utalentowany pomocnik rozegrał tylko 2197 minut w 49 meczach.

Duża liczba minut, a także dobre występy jeszcze bardziej przyciągnęły uwagę innych klubów. Fichajes informuje, że Guler stał się celem transferowym Arsenalu. Kanonierzy przygotowali nawet ofertę dla Realu w wysokości 80 milionów euro. Ze względu na długi kontrakt oraz status w drużynie Los Blancos nie zamierzają przyjmować propozycji z Londynu.

Guler udowodnił, że może być wartością dodaną dla klubu z Madrytu. W bieżących rozgrywkach zdobył 3 gole, a także zaliczył 7 asyst. Zanim przeniósł się do Realu, grał w Fenerbahce, którego jest wychowankiem. Macierzysta drużyna dostała za niego 26 mln euro.