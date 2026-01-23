Barcelona straci wielki talent? Zdolny młodzieniec rozważa odejście

Guille Fernandez poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością, gdyż nie może liczyć na grę w pierwszej drużynie Barcelony - podaje Ferran Martinez z gazety Mundo Deportivo. 17-letni pomocnik niedawno był przymierzany do Borussii Dortmund.

Guille Fernandez nie wyklucza opuszczenia Barcelony

FC Barcelona słynie ze znakomitego szkolenia młodzieży, a jej akademia La Masia uchodzi za jedną z najlepszych na świecie. W ostatnich latach do pierwszego zespołu awansowali m.in. Lamine Yamal, Fermin Lopez czy Alejandro Balde, którzy szybko stali się ważnymi postaciami drużyny. Nie wszyscy wychowankowie mają jednak wystarczająco dużo cierpliwości, by przebić się do seniorów. Przykładami są Xavi Simons, Ilaix Moriba czy Alejandro Grimaldo, którzy zdecydowali się odejść, by rozwijać kariery poza Katalonią.

Wkrótce szeregi ekipy Blaugrany mogą opuścić kolejne talenty. Dro Fernandez jest bowiem bardzo bliski przeprowadzki do Paris Saint-Germain, które zapowiedziało aktywowanie jego klauzuli odstępnego wynoszącej dokładnie 6 milionów euro.

Co więcej – jak informuje Ferran Martinez z katalońskiej gazety „Mundo Deportivo” – z Barcelony może odejść także Guille Fernandez. 17-letni pomocnik nie ma większych szans na grę pod wodzą Hansiego Flicka i nie jest nawet podstawowym zawodnikiem trzecioligowych rezerw, przez co zaczyna tracić cierpliwość.

Na razie nie wiadomo, gdzie mógłby trafić Fernandez, który poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii był ostatnio łączony z Borussią Dortmund, choć nie ma pewności, czy Niemcy nadal są nim zainteresowani. Wychowanek Barcelony nie zadebiutował jeszcze w La Lidze, a na poziomie trzeciej ligi rozegrał 10 spotkań i zdobył 1 bramkę. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 3 milionów euro.