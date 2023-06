IMAGO / Gary Oakley Na zdjęciu: Ilkay Guendogan

Ilkay Guendogan błyszczy w tym sezonie formą. Jego obecna umowa z Manchesterem City wygasa 30 czerwca

Faworytem do sprowadzenia Niemca jest FC Barcelona. Ta znajduje się jednak w trudnej sytuacji ekonomicznej

Wobec tego Borussia Dortmund spróbuje doprowadzić do powrotu swego byłego gracza. Guendogan występował na Signal Iduna Park w latach 2011-2016

Borussia Dortmund marzy o powrocie Guendogana

Ilkay Guendogan prezentuje w ostatnich tygodniach wyborną dyspozycję. To właśnie kapitan Manchesteru City był gwiazdą sobotniego finału Pucharu Anglii. Strzelił obie bramki przeciwko Manchesterowi United (2:1) i zapewnił swej drużynie trofeum.

Obywatele oferują swemu zawodnikowi przedłużenie umowy o rok, z opcją na dodatkowy sezon. To nie satysfakcjonuje Niemca, który liczy na gwarancję dwuletniego kontraktu. Taką proponuje mu FC Barcelona. Wydaje się zresztą, że to mistrz Hiszpanii jest obecnie faworytem do sprowadzenia 32-latka. Jego sytuacja finansowa wciąż jest jednak niepewna. Tę właśnie niepewność chce wykorzystać Borussia Dortmund. Bild donosi, że klub, w którym Guendogan spędził pięć lat, zamierza sprowadzić go z powrotem. Pomiędzy obiema stronami panują bardzo dobre relacje. Choć niemiecki dziennik podkreśla, że niełatwo będzie domknąć tę operację, BVB nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.

Guendogan rozegrał w tym sezonie już 50 spotkań. Zanotował w nich 11 bramek i siedem asyst.

