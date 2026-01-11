Guehi dołączy do giganta! Pół roku do końca kontraktu, a pójdzie za miliony

Marc Guehi pozostaje w kręgu zainteresowań topowych klubów. Jego kontrakt z Crystal Palace wygasa po sezonie. Mimo to w grę wchodzi transfer w styczniu. Gigant ma zapłacić 40 mln euro - donosi The Guardian.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Manchester City zapłaci 40 milionów euro za gwiazdę Crystal Palace

Marc Guehi jest coraz bliżej długo wyczekiwanej zmiany klubu. Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku był blisko odejście z Crystal Palace pod koniec letniego okna transferowego. Ofertę za piłkarza złożył Liverpool, ale transakcja spaliła na panewce. Powodem był fakt, że Orły nie znalazły na czas odpowiedniego następcy. W efekcie stało się jasne, że Anglik zostanie na Selhurst Park przynajmniej do stycznia.

W trakcie sezonu wiele wskazywało na to, że Guehi wypełni kontrakt i zmieni klub dopiero po sezonie. Podpisaniem umowy z obrońcą zainteresowane są takie kluby jak FC Barcelona, Liverpool oraz Arsenal. Real Madryt miał wycofać się z walki o zawodnika.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości 25-latka przekazał serwis The Guardian. Okazuje się, że Crystal Palace wciąż może zarobić na sprzedaży piłkarza i to wcale nie małą kwotę. Triumfator ostatniego Pucharu Anglii ustalił cenę wywoławczą na poziomie 40 milionów euro. Co więcej, znalazł się chętny klub, który jest gotów tyle zapłacić w zimowym oknie transferowym.

Wiele wskazuje na to, że Guehi dołączy w styczniu do Manchesteru City. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca miesiąca. Dla Obywateli byłby to drugi dość duży zimowy transfer. Wcześniej za ok. 65 mln funtów kupili Antoine Semenyo z Bournemouth.