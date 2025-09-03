Guehi celem nie tylko Liverpoolu. Gigant włącza się do walki o transfer

Marc Guehi okazał się wielkim przegranym Deadline Day. Reprezentant Anglii nie trafił do Liverpoolu. The Reds będą chcieli ściągnąć go latem przyszłego roku, ale do walki włączy się także inny klub - informuje Football Insider.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Liverpool i Bayern powalczą za rok o Guehi’ego

Deadline Day, czyli ostatni dzień okna transferowego zwrócił wzrok kibiców w stronę Premier League, gdzie Liverpool starał się sfinalizować dwie duże transakcje. O ile udało im się wypełnić formalności, aby podpisać kontrakt z Alexandrem Isakiem, tak mniej szczęścia miał Marc Guehi. Reprezentant Anglii okazał się największym przegranym okienka, ponieważ transfer upadł tuż przed metą.

Wszystko przez fakt, że Crystal Palace nie udało się pozyskać Igora Julio. Brazylijczyk przeszedł badania medyczne przed podpisaniem kontraktu, lecz w ostatniej chwili zamiast do Orłów powędrował na wypożyczenie do West Ham United.

Efektem był taki, że Olivier Glasner, czyli trener Crystal Palace sprzeciwił się sprzedaży Guehiego, grożąc, że odejdzie z klubu jeśli Anglik opuści drużynę. Obrońca był sfrustrowany brakiem transferu, ponieważ Liverpool był jego wymarzonym klubem.

Fiasko transferowe nie oznacza jednak, że Guehi w ogóle nie trafi do The Reds. Warto pamiętać, że kontrakt 25-latka wygasa w czerwcu przyszłego roku. Wtedy też Liverpool będzie chciał podpisać z nim umowę i ściągnąć go na zasadzie wolnego transferu. Problem w tym, że podobne zamiary ma inny europejski gigant. Z informacji Football Insider wynika, że do gry wszedł również Bayern Monachium.

W związku z tym latem 2026 roku zapowiada się zacięta walka pomiędzy Bayernem a Liverpool o podpis obrońcy.