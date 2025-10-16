Pep Guardiola wytypował zawodnika, który niedługo może zastąpić Rodriego. Portal Fichajes.net informuje o potencjalnym hicie transferowym w Premier League.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Rodri (Manchester City - Manchester United)

Guardiola wie, kim zastąpi Rodriego

Manchester City bacznie przygląda się planom Rodriego. Jeżeli reprezentant Hiszpanii nie zdecyduje się na przedłużenie umowy, Obywatele będą skłonni go sprzedać. Obecny kontrakt 29-latka wygasa 30 czerwca 2027 roku. W przypadku braku pozytywnego rozwiązania w kwestii dalszej współpracy z pomocnikiem, Pep Guardiola będzie musiał wskazać jego następcę.

Portal Fichajes twierdz, że szkoleniowiec City ma swojego faworyta. To Adam Wharton, gwiazda Crystal Palace. 21-latek jest wyceniany przez Transfermarkt na zaledwie 45 milionów euro, jednak Orły domagają się za niego kwoty przekraczającej nawet 100 milionów.

Anglik to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników w Premier League. Manchester jest świadomy istnienia ogromnej konkurencji, ale jeżeli Rodri odejdzie, to może zaoferować Whartonowi miejsce w podstawowym składzie.