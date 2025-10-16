Guardiola wie, kim zastąpi Rodriego
Manchester City bacznie przygląda się planom Rodriego. Jeżeli reprezentant Hiszpanii nie zdecyduje się na przedłużenie umowy, Obywatele będą skłonni go sprzedać. Obecny kontrakt 29-latka wygasa 30 czerwca 2027 roku. W przypadku braku pozytywnego rozwiązania w kwestii dalszej współpracy z pomocnikiem, Pep Guardiola będzie musiał wskazać jego następcę.
Portal Fichajes twierdz, że szkoleniowiec City ma swojego faworyta. To Adam Wharton, gwiazda Crystal Palace. 21-latek jest wyceniany przez Transfermarkt na zaledwie 45 milionów euro, jednak Orły domagają się za niego kwoty przekraczającej nawet 100 milionów.
Anglik to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników w Premier League. Manchester jest świadomy istnienia ogromnej konkurencji, ale jeżeli Rodri odejdzie, to może zaoferować Whartonowi miejsce w podstawowym składzie.