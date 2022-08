PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

FC Barcelona po sfinalizowaniu kilku transferów nie zamierza na tym poprzestawać. W ostatnich dniach mocno łączony z przenosinami na Camp Nou jest zawodnik Manchesteru City Bernardo Silva. Do doniesień o możliwym transferze Portugalczyka odniósł się menedżer angielskiego klubu Josep Guardiola.

Bernardo Silva jest w ostatnich dniach łączony z transferem do Barcelony

Piłkarz miał dojść do porozumienia z katalońskim klubem w sprawie warunków umowy

Josep Guardiola chciałby, aby Portugalczyk został w jego drużynie

Guardiola chce zatrzymać Bernardo Silvę

Według medialnych doniesień Bernardo Silva porozumiał się już z Barceloną w sprawie warunków indywidualnego kontraktu, a kataloński klub poinformował władze Manchesteru City, że przed zamknięciem okna transferowego zamierza złożyć oficjalną ofertę.

Informacje te wyraźnie zaniepokoiły menedżera Manchesteru City Josepa Guardiolę, bowiem Bernardo Silva byłby kolejnym piłkarzem, który pożegnałby się z jego zespołem. Wcześniej z klubu odeszli Ołeksandr Zinczenko, Gabriel Jesus i Raheem Sterling.

– Przez trzy ostatnie niesamowite lata miałem komfort pracy z Ołeksandrem, Gabrielem i Raheemem, niesamowitymi charakterami, które pomogły nam wiele osiągnąć. Ale w końcu, czasami ze względu na klub, czasami na zawodnika, czasami na agenta, jest wiele powodów, które sprawiają, że trzeba się rozstać – powiedział Josep Guardiola, cytowany przez Sky Sports.

– Wiele razy mówiłem, że to czego chce zawodnik jest najważniejsze. Chcę, aby ludzie tutaj byli szczęśliwi. Oczywiście chciałbym, aby Bernardo tutaj został, jest dla mnie szczególnym zawodnikiem w szatni, ale nie wiem, co się stanie. Szczerze mówiąc, nie wiem – stwierdził hiszpański szkoleniowiec.

– Stanie się to, co się stanie. Jeśli zostanie będzie idealnie, a jeśli będzie musiał odejść to dlatego, że taka jest piłka nożna. Kluby mają porozumienie, zawodnik ma swoje zamiary, a ja nie jestem osobą, która może im się przeciwstawić – kontynuował.

Guardiola naciskany przez dziennikarzy dodał: – Chce tego, co najlepsze dla zawodników, ale chcę również, aby Bernardo został. W 100 procentach. Ale jeżeli chcesz odejść i masz ofertę, a kluby mają porozumienie, to w grę wkracza zdrowy rozsądek. Taka jest rzeczywistość – powiedział Guardiola.

– Jest dla mnie ważnym zawodnikiem, Bernardo jest wyjątkowy. Nie wiem jednak co się stanie. O ile wiem Manchester City nie otrzymał żadnej oferty, również w ubiegłym sezonie. Tyle mogę powiedzieć. Bernardo jest gotowy do gry, trenuje naprawdę dobrze i jest gotowy na niedzielę. To wszystko – dodał Hiszpan.

