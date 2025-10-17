Guardiola podał datę. Wtedy rozważy emeryturę

Pep Guardiola został zapytany na konferencji prasowej o przejście na emeryturę. Wygląda na to, że Hiszpan nie myśli o odejściu z Man City. Zdradził, że zacznie o niej myśleć dopiero w 2035 roku.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Zacznę o tym myśleć w 2035 roku – mówi Guardiola o emeryturze

Pep Guardiola niedługo będzie świętował dziesięciolecie w Manchesterze City. Angielski gigant zatrudnił go latem 2016 roku bezpośrednio po tym, gdy zdecydował się opuścić Bayern Monachium. W Niemczech pracował przez trzy lata. Wcześniej w latach 2008-2012 odpowiadał za wyniki FC Barcelony. Na Etihad Stadium wypracował sobie status legendy, wygrywając Ligę Mistrzów i sześć razy Premier League.

W mediach co jakiś czas pojawiają się doniesienia o możliwym rozstaniu i przejściu na emeryturę. Ten wątek został poruszony podczas konferencji prasowej przed zbliżającym się meczem. Hiszpan nie planuje w najbliższych latach odchodzić ze świata piłki. „Zacznę o tym myśleć dopiero w 2035 roku. Moja praca w Manchesterze City nie jest jeszcze skończona. Dlatego wciąż tu jestem. Gdybym kiedykolwiek poczuł, że mój czas dobiegł końca, odszedłbym, tak jak zrobiłem to w Barcelonie i Monachium” – powiedział Pep Guardiola.

Guardiola prowadził Manchester City w 543 meczach. Jego bilans to 389 zwycięstw, 69 remisów i 85 porażek. W najbliższy weekend Obywatele zmierzą się z Evertonem w ramach 8. kolejki Premier League. Aktualnie zajmują 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Od połowy września notują serię siedmiu spotkań z rzędu bez porażki.