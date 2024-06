Guardiola marzy o konkretnym transferze. Gwiazdor nie wyklucza przenosin

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Bruno Guimaraes nie wyklucza odejścia z Newcastle

Nie jest żadną tajemnicą, że Bruno Guimaraes znajduje się na liście życzeń Manchesteru City. Ponoć na transfer Brazylijczyka najmocniej naciska Pep Guardiola, który uważa go za idealnego piłkarza do środka pola.

Ben Jacobs przekonywał niedawno, że sytuacja w ogóle się nie zmieniła i Guimaraes nadal jest priorytetowym celem Obywateli. Tymczasem gwiazdor Newcastle postanowić zabrać głos na temat swojej przyszłości w krótkiej rozmowie z TNT Sports.

– Moja przyszłość? Mam ważny kontrakt w Newcastle, jestem bardzo szczęśliwy. Nie wiem, co się stanie z Finansowym Fair Play, ale mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy. Miło jest widzieć moje nazwisko kojarzone z wielkimi klubami. To oznacza, że ​​dobrze wykonuję swoją pracę… ale nie martwię się – jestem szczęśliwy w Newcastle. Zobaczymy, co się stanie – powiedział pomocnik.

Oczywiście jest to bardzo dyplomatyczna wypowiedź, ale absolutnie nie rozwiewa żadnych wątpliwości, a nawet nieco sugeruje możliwość transferu.

Guimaraes ma w kontrakcie klauzulę wykupu, która opiewa na zawrotne 100 milionów funtów. W sezonie 2023/2024 rozegrał łącznie 50 meczów, notując w nich 7 goli i 10 asyst. Transfer do silniejszego klubu byłby dla niego wielką okazją na zrobienie kolejnego znaczącego kroku w karierze.

