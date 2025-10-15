fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola ma jeszcze jeden cel. Obejmie światowego giganta?

Pep Guardiola w 2016 roku objął Manchester City, czyniąc z niego jeden z najbardziej utytułowanych angielskich klubów w historii. W tym okresie kompletnie zdominował krajowe podwórko, sięgając po sześć mistrzowskich tytułów. Dołożył do tego dwa Puchary Anglii, cztery Puchary Ligi Angielskiej oraz Ligę Mistrzów, którą udało się wygrać w 2023 roku. Nie ulega wątpliwościom, że jest ojcem sukcesu i złotej ery Obywateli, która zbliża się do końca. Obecna umowa Guardioli obowiązuje do 2027 roku i nie zostanie już przedłużona. Utytułowany menedżer planuje opuścić Etihad Stadium po kolejnym sezonie.

Guardiola nie zamierza oczywiście przechodzić na trenerską emeryturę, choć po opuszczeniu Manchesteru City planuje przerwę od pracy. Nie określa, jak długo potrwa, natomiast „El Nacional” twierdzi, że chce spełnić jeszcze jedno trenerskie marzenie. Widzi się bowiem na stanowisku selekcjonera jednej z czołowych reprezentacji świata, którą poprowadzi na mundialu.

Guardioli najbliżej do pracy z kadrami Anglii lub Brazylii. Obie oczywiście mają w tym momencie selekcjonerów z najwyższej półki, ale w bliżej nieokreślonej przyszłości ta sytuacja może ulec zmianie. Co ciekawe, „El Nacional” wśród opcji nie wymienia reprezentacji Hiszpanii, która zdaje się być dla niego naturalnym miejscem pracy.