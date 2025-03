Guardiola chce ich zatrzymać. Dwóch piłkarzy ma zostać w Man City

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Gundogan i Bernardo Silva wciąż są w planach Pepa Guardioli

Manchester City w związku z kiepskim sezonem nie czekał ze wzmocnieniami i już zimą przeprowadził pięć transferów. Między innymi do Premier League przenieśli się Nico Gonzalez, Omar Marmoush czy Abdukadir Khusanov. To jednak nie koniec zmian u aktualnych mistrzów Anglii, bowiem latem planowane są kolejne ruchy na rynku transferowym.

Niewykluczone, że po zakończeniu sezonu z klubem pożegna się kilku obecnych piłkarzy. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów media informowały, że na Etihad Stadium ma dojść do prawdziwej rewolucji, a zagrożona jest przyszłość aż ośmiu piłkarzy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Wiadomo już, że w tym gronie nie znajdzie się dwóch pomocników, o czym poinformował Pep Guardiola. Hiszpański szkoleniowiec zdradził, że chciałby, aby Ilkay Gundogan otrzymał ofertę nowego kontraktu do czerwca 2026 roku. Ponadto dodał, że będzie potrzebował nie tylko reprezentanta Niemiec, ale również Bernardo Silvę. 30-latek podobnie jak jego kolega był typowany do odejścia po sezonie.

Gundogan z gigantem Premier League związany jest od 2016 roku z krótką roczną przerwą na grę w FC Barcelonie. Doświadczony pomocnik to kluczowy piłkarz w układance Pepa Guardioli, czego dowodzi aż 341 spotkań w klubie. Natomiast jeśli chodzi o Bernardo Silvę, to do Manchesteru City przeniósł się w 2017 roku. Obywatele zapłacili za niego 70 milionów euro. W tym sezonie zdobył 3 gole i zanotował 4 asysty w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Quiz: Odgadnij piłkarza

Guess the Game

Zgadnij o jakim piłkarzu mowa? 1. Polski piłkarz urodzony w Tczewie. 2. 3. 4. 5. 6. Zgadnij

Chcesz grać dalej? Kliknij tutaj