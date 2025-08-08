Guardiola chce sprowadzić gwiazdę. Man City oferuje miliony i Grealisha

Associated Press Na zdjęciu: Jack Grealish i Pep Guardiola

Man City szykuje ofertę za Lucasa Paquetę

Manchester City wraca do tematu transferu Lucasa Paquety. Według informacji brazylijskiego dziennikarza Jorge Nicoli klub z Etihad Stadium rozważa włączenie Jacka Grealisha do oferty za pomocnika West Hamu. W ten sposób Obywatele spróbują obniżyć cenę wywoławczą, wynoszącą około 50 milionów funtów.

Man City od dawna interesuje się Paquetą, który już w 2023 roku był bliski dołączenia do drużyny Guardioli. Wtedy transakcję zablokowało śledztwo ws. potencjalnych manipulacji na rynku zakładów bukmacherskich. Brazylijczyk został ostatecznie oczyszczony z zarzutów, co ponownie otworzyło mu drogę do wielkiego transferu.

Jak podaje Jorge Nicola, Manchester City szuka nowej formuły, by przekonać West Ham do sprzedaży pomocnika. Klub miał zaproponować niższą kwotę pieniędzy oraz włączenie Jacka Grealisha w rozliczenie. Anglik nie ma pewnego miejsca w składzie, a jego forma w minionym sezonie była rozczarowująca. Wcześniej łączono go m.in. z Evertonem, ale teraz może zostać częścią głośnego transferu.

Paqueta, który ma 27 lat, wciąż robi duże wrażenie na Guardioli. Brazylijczyk był jednym z liderów West Hamu, a jego styl gry idealnie pasuje do filozofii City. Wszystko wskazuje na to, że temat jego przenosin do Manchesteru może wrócić na poważnie. Tym bardziej że Obywatele nie zamierzają oszczędzać tego lata.