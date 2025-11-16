Pep Guardiola nie ukrywa, że nie podoba mu się sytuacja z udziałem Claudio Echeverriego. Argentyńczyk przebywa na wypożyczeniu w Bayerze Leverkusen, lecz gra zbyt mało. Manchester City rozważa anulowanie transferu, o co zabiega hiszpański taktyk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola jest wściekły, że Echeverri nie gra i chce anulować transfer

Manchester City oprócz sprowadzania zawodników uważanych za najlepszych na świecie, nie zapomina także o przyszłości. Dlatego też często można zobaczyć, jak podpisują kontrakt z utalentowanymi piłkarzami. Jednym z nich w styczniu 2024 roku był Claudio Echeverri. Argentyńczyk przeniósł się do Premier League z River Plate, ale póki co częściej przebywa na wypożyczeniach.

Z początku był wypożyczony do macierzystego klubu, czyli wspomnianego wcześniej River Plate. Natomiast w minione lato władze Obywateli zdecydowali się posłać 19-latka do Bayeru Leverkusen, aby nabrał doświadczenia w jednej z TOP5 lig w Europie.

Echeverri nie może jednak liczyć na regularne występy w barwach Bayeru. Póki co ma na swoim koncie jedynie 8 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Fakt, że gra mniej niż oczekuje Manchester City powoduje złość u Pepa Guardioli. Argentyńczyk uważany jest za duży talent, więc potrzebuje częstych występów, aby się rozwijać. Jak poinformował Bild niewykluczone, że w styczniu wróci do Premier League. Guardiola chce anulować wypożyczenie i poszukać mu innego zespołu, w którym będzie częścią wyjściowej jedenastki.